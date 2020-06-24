要有不服輸精神！林志傑擔任一日店長鼓勵小球員勇敢追夢

▲林志傑擔任一日店長鼓勵小球員勇敢追夢。（圖／麥當勞提供）

▲林志傑擔任一日店長鼓勵小球員勇敢追夢。（圖／麥當勞提供）

富邦勇士球星「野獸」林志傑今天驚喜現身擔任知名速食品牌一日店長，他不但親切幫HBL乙組男女冠軍新化高工、新竹高商全隊獻上大麥克，還用心點餐，讓小球員現場尖叫聲連連。由於業者提出「只要奪冠，全校都可以吃大麥克！」活動，林志傑不但穿上業者制服送上漢堡，還跟小球員合影。林志傑提到，「我還怕我戴口罩跟帽子，他們認不出我，結果他們還蠻淡定的，看到我名牌才認出我，很感謝這次麥當勞給我這麼好的機會，第一次這樣的體驗，可以跟他們分享自己的經驗。」提到自己怎樣鼓勵這些乙組球員拚上職業？林志傑沒有球星架子，他說：「身材可能沒有像別人好，就是要個人把自己呈現好，再配合球隊戰術，個人投籃要好，然後一直去磨，他就是一個比賽，不要去認輸，要有不服輸的精神，要勇於去挑戰，提升自己。」林志傑也分享自己的訓練菜單，不管是在訓練或是休假期間，雖然偶爾會放鬆，但是不能太放鬆，連飲食控制，自律都要做到，跑步、重量這樣一起加上去，「你要知道自己在球隊定位，自己缺少什麼，自己要加強什麼，然後努力去做。」對於自己可以回歸台灣打球，他說：「像我這樣的年紀希望有更多方式鼓勵與這些球員分享，希望可以在我籃球生涯的尾端，可以幫助富邦有很好成績，還有幫助已經在富邦的球員，有更多分享跟問題，訓練方式可以互相討論，然後把這個團隊的氛圍弄得很好，用這樣的方式，讓球隊更好。」