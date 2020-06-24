中職／恐怖樂天火力釋放　單局6分打爆富邦獨居龍頭

上半季季冠軍的爭奪漸趨白熱化，樂天桃猿今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將，在先發投手翁瑋均繳出5又2/3局只失1分的好投，且打線又在第8局狂攻6分的出色投打表現下，終場以10:3大勝對手，目前以半場勝差領先今天未出賽的中信兄弟，獨居上半季第一的位置。兩隊先發伍鐸和翁瑋均上一戰的表現都不佳，前者17日面對兄弟，主投6局被敲13支安打，狂丟11分，其中7分是責失分；後者18日面對統一，只投了4局，被敲8支安打丟掉9分，其中7分是責失分。不過今天他們兩人前4局的表現倒是相當穩健，都沒有讓對手越雷池一步，不過樂天打線還是在第5局找到破口，兩出局後，朱育賢獲得保送，之後富邦三壘手于森旭又發生接球失誤，在得點圈有人的情況下，今天剛升上一軍的馮健庭建功、敲出帶有2分打點的二壘安打，陽耀勳隨後也打回1分，讓球隊取得3:0領先。6局上，富邦展開反擊，高國麟率先選到保送上壘，隨後高孝儀敲出安打，兩出局後戴培峰在一三壘有時適時敲安，幫助悍將打回本場的第1分，樂天也在此時決定換投，由黃子鵬接手投球，他也順利的讓下一棒的楊晉豪敲出右外野飛球出局。第7局樂天守備出現瑕疵，李宗賢敲安後，右外野手陽耀勳發生守備失誤，讓打者上到二壘，並靠著高國輝的安打回來得分；不過下一個半局富邦很快把分數還了回去，中繼投手王尉永上來之後把場面搞成滿壘，雖然教練團緊急換投為林晨樺，他也控制住場面，不過還是丟掉1分，樂天仍以4:2握有2分領先。第8局相同的劇情再次上演，雖然富邦靠胡金龍的安打得到1分，但下一個半局後援的林羿豪保送連發，結果在滿壘時被陽耀勳敲出清壘的三壘安打，接著林立和廖健富連續兩棒開轟，雙方發差拉開到7分，這一擊也幫樂天順利鎖定了勝局。