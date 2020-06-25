專訪／台啤奪冠激動落淚！野獸林志傑難忘的旅程

富邦勇士球星「野獸」林志傑雖然在第一年返台球季因傷影響，不過剛好ABL職籃球季也中斷，反倒讓他有時間好好養傷，而林志傑回憶過去籃球生涯，在台啤的時間讓他印象深刻。SBL全盛時期，由「少俠」田壘所在的達欣工程、「飛人」陳信安所率領的裕隆恐龍，以及「態度」台啤林志傑等球星讓球迷瘋狂追逐，甚至讓人期待未來的中華隊藍圖。林志傑打球華麗，飛扣灌籃加上特大號三分球，常常讓球迷心跳加速，台啤由「黑人」陳建州，「阿三哥」周俊三的鐵血執教，加上「閻哥」閻家譁的激動，何守正、吳志遠、陳世念、許皓程等球星，更是創造出「綠色奇蹟」。2006年台啤被裕隆以4:1擊敗，在總冠軍賽失利，不過隔年他們遇上達欣，陳世念的絕殺，也讓台啤奪下首冠，林志傑回憶自己難忘的職業生涯，就是從台啤拚到冠軍，他激動落淚開始。「其實每個時段都有難忘的時刻，其實我在台啤拿冠軍，自己也很感動，我自己也掉眼淚，因為從季後賽好不容易拚到。」他說。林志傑說：「當下結束後再去CBA，當時也比較刻苦，也有一些地方比較辛苦，然後懷疑自己，挑戰自己，相信自己，不要去想這麼多，我就是把訓練做好，因為你在訓練的態度是好的，他們也給我很好的機會。」38歲的林志傑，在中國打球時期，讓他學到很多，要融入當地文化，還要熟悉當地環境等，「我覺得其實要去熟悉，因為也沒有語言問題，就是到不一樣地方打球，也不知道球隊歷史，要去想怎樣跟對方相處，還有一些小細節，所以移動跟飲食等都是可以很快克服，不過要融入是需要時間，當時就不去想，把這些拋開，努力訓練。」而林志傑也真的做到，他不但成為浙江廣夏隊長，也帶領球隊打出佳績。現在回來台灣，他認為在目前這樣的年紀，在比賽的執著對比賽的態度，希望讓球迷看到，「希望在我生涯尾端可以幫富邦打出很好的成績。」