NBA／不希望兒子去勇士當角色球員　球爸：天才沒法教

金州勇士隊今年有機會能抽中「狀元籤」，而 LaMelo Ball被認為有成為狀元的能力和水準。不過一向語出驚人「球爸」LaVar Ball這次又有話說了，他認為自家兒子不適合由Stephen Curry及Klay Thompson為核心組成的勇士隊陣容，因為他們會要求LaMelo成為角色球員，而非球星。「這就是我不喜歡勇士隊的地方。」球爸在接受一個Podcast節目專訪時說道，「他們擁有Klay及其他的一些球員，現在又想把LaMelo放入其中並要求他追隨這些人的領導，可是他從來就不是成為角色球員的料。」「他(LaMelo)非常有天賦，懂得如何打好比賽。如果隊友有空檔，就送球給他們。如果自己有出手機會，而你過去又一直在練習投籃？那當然就自己投了。」球爸解釋說，LaMelo無須被人指導怎麼打球，因為他很有才華，球隊只需要「享受他的打球方式，讓他做他該做的事」就行了。不過NBC體育記者Josh Schrock在聽到球爸對於家族成員又一次的自大的發言後，相當不以為然，並且反駁勇士隊並非一定會選LaMelo。Schrock在文中同意LaMelo確實是有才華的球員，但也指出其防守不好、投籃也需要再加強，勇士管理層現階段甚至把愛荷華州立大學的後衛Tyrese Haliburton排在他前面。而且雖然勇士14%獲得狀元籤的機會，但是由於今年選秀沒有特別突出的超級新星，因此Schrock認為灣區也不排除有把這個選秀權交易出去換取即戰力球員的可能。