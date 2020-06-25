羽球／端午節不立蛋立羽球　Q版小戴划龍舟

端午節立蛋的習俗流傳已久，想來點新意，可以試試我國羽球球后戴資穎發起的立球拍挑戰，小戴也在社群媒體上貼出Q版的划龍舟動畫，祝粉絲們端午節快樂。
小戴日前發起立羽球拍和羽球挑戰，許多選手和粉絲也跟進挑戰，今天適逢端午節，我國男雙好手王齊麟在Instagram限時動態曬出立球不立蛋照片，祝大家端午節快樂。
小戴也發文並放上Ｑ版小戴划龍舟GIF動圖祝大家端午節快樂，提醒大家連假出門注意安全，不過小戴自己並沒有放大假，貼文寫下「持續訓練的日子」透露仍在備戰中。
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