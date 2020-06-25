中職／兄弟狂敲5轟擺平統一　德保拉飆11K勇奪第5勝

上半季龍頭之爭漸趨白熱化，中信兄弟今天在主場對戰統一獅，靠著打線從對方先發江辰晏手中敲出5發全壘打，以及洋投德保拉6又1/3局只失3分的好投表現下，終場以13:6贏球，目前和龍頭樂天已無勝差。此役兄弟將他們引以為傲的火力嶄露無遺，首局就從江辰晏手中敲出3轟，開路先鋒王威晨擊出陽春砲後，張志豪和蘇緯達又分別敲出2發兩分砲，單局攻下5分大局，取得5:1的遙遙領先。2局上，統一靠著陳重廷的安打敲回第2分，陳鏞基又在第3局適時打出高飛犧牲打，讓客隊追到只剩2分差；不過可惜江辰晏無法及時穩定，3局下又被張志豪敲出陽春砲，4局下詹子賢補上3分砲，兄弟持續拉開分數到9:1。江辰晏今天主投4局被敲出5發全壘打，狂失9分黯然退場。而他也寫下一個不光彩的紀錄，過去中職投手單場最多被全壘打紀錄是4轟，因此本場也刷新此紀錄。他退場之後，統一投手群仍無法振作，5局下周思齊在一二壘有人時從傅于剛手中擊出2分打點的二壘安打，接著又利用張志豪的安打回來得分，分差這時已經擴大到12:3了。取得9分的超前之後，兄弟也在第7局讓老將王勝偉上來守二壘，這是他本季的首次出賽。統一在8局上利用兄弟更換投手時開始追分，靠4支安打攻得3分，但前面落後的分數實在太多，最終還是以7分差敗下陣來。兄弟先發德保繼上一場繳出優質先發，今天的投球內容也很不錯，主投6又1/3局只被敲6安，還送出多達11次三振，丟掉3分中只有2分是責失分，出色的投球表現也為自己拿下本季第5勝。