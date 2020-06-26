中職／胡弟嗆主帥事件　富邦悍將公關危機處理能力堪憂

打爆富邦換總A！各位校友加油！

有關網路流傳之LINE對話截圖，經球團查證，係由同樣為南英商工校友的胡金龍弟弟使用其手機於群組發言，當天胡金龍弟弟即已致電南英陳献榮教練致歉。該發言造成之誤會，胡金龍本人亦於今日向洪總教練及球團親自說明並鄭重道歉。」

雖然今天富邦為練球日，沒有比賽，但是球員嗆主帥事件非同小可，尤其是球隊指標人物的胡金龍也被波及，球團難道連開記者會或是由本人親自說明都沒有，認為球迷會買單？

從2017年的林哲瑄嗆林益全金手套事件，再到郭泓志離開富邦，還有近期的蔣智賢夜唱被偷拍，富邦悍將內部的處理能力看來有待加強，更別說如何跟媒體交代，如今總教練洪一中來到新的環境，試圖想要重新振作，富邦會有什麼作為？令人好奇。

富邦悍將胡金龍老弟在南英商工校友群組發言不遜事件，還要「」，姑且不論事情如何爆發？是誰傳出來？還是到底誰是抓耙子？富邦悍將球團的媒體公關能力，實在令人不敢恭維。今年由於受到疫情影響，中職聯盟以及各隊公關變得十分重要，是否能夠滿足媒體需求，又要兼顧現場防疫，對球團跟媒體都是一大考驗，尤其是公關人員，能否「請得動」這些大牌球星，更是可看出各位公關人員功力，不過富邦明顯只在意MVP選票怎樣投，卻忽略了小細節。賽前主帥、球員訪問順序，或是球員受訪意願，都可看得出球隊是否用心，更可看出球團有否做好「媒體教育」。當下胡金龍被弟弟借用手機抱怨的截圖網路爆料一出，球團卻是最後一個「發言」的對象，新聞內容更是令人摸不著頭緒，「