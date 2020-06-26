中職／富邦球員要有自覺　主帥換誰也沒用

在「南英商工校友會」群組留言，「打爆富邦換總A！各位校友加油！」事件，也看出富邦內部風暴。

其實在洪總接手後，富邦球員當然都十分「恐懼」，因為洪總治軍嚴謹，要求也很高，可以說是讓球員回想到「高中教練」那樣的程度。

當然，春訓對球員的「壓力測試」也在洪總的思考方針內，他也不吝給予一些年輕球員更多機會。

但是富邦內部本來就有所謂派系，隨著賽季中一些調度或是方式，洪總也受到球員挑戰，加上富邦的確戰績不佳，「胡弟事件」只是其中一個引爆點。

從過去葉君璋總教練執教，2016年富邦前身義大拿下最後一座總冠軍，當時球員「團結一致」想要翻轉命運的心情，卻已經轉變成領高薪卻忘了「為誰而戰」、「為何而戰」？

去年12月，富邦宣布邀請12強中華隊總教練洪一中出任總教練一職，今年1月召開記者會，並以「高規格」介紹洪總與教練團出場，不但面子裡子都足，沒想到短短甜蜜期不到半年，就傳出有胡金龍弟弟隨著大環境變好，「富爸爸」球團給予球員也十分大方，50萬月薪已經成為家常便飯，但球員並未因此產生自覺，反而等著換總教練？這樣的心態反而讓球迷失望，如今洪總試圖整頓，球隊高層也應該要伸出援手，「硬起來」處理棘手的球員問題，而不是放任主帥一再被「糟蹋」，富邦真的要好好思考如何振作，不然真的「換誰也沒用」。