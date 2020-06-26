英超／等了30年！利物浦創造歷史　奪隊史聯賽首冠

英超聯賽第31輪切爾西在主場以2:1戰勝曼城，助攻本季一路長紅的利物浦提前7輪鎖定聯賽冠軍，創下最快奪冠的紀錄。這是利物浦俱樂部史上首次贏得英超冠軍，也是自1989-90賽季以來利物浦首次贏得頂級聯賽冠軍。利物浦在主帥克洛普(Jürgen Norbert Klopp)的率領下脫胎換骨，去年睽違14年再次於歐冠登頂，拿下隊史的第6座冠軍，今年在英超也一路高歌猛進，在積分榜上一直處於領先，雖然受到疫情影響而推遲，但在今天切爾西戰勝曼城後，他們之間的分差來到23分，提前鎖定冠軍。在受訪時，克洛普表示能奪得英超冠軍實在難以想像，「這比我能想像的還要遇到困難，我知道達格利許(Dalglish)一直支持我們，這個冠軍也是為了你。傑拉德(Steven Gerrard)孩子們都很欽佩你們，你很容易就能鼓舞全隊，因為你們都是偉大歷史的一部分。等等了30年了，這個冠軍也獻給他。」利物浦人等了30年，終於拿下這深具意義的一冠，事實上他們在這兩年的喜悅之前，也曾經遭遇到慘痛的失利，2017-18賽季打進歐冠卻敗給皇馬，上一季又被曼城搶走冠軍，但紅軍沒有放棄一顆冠軍的心，去年在歐冠準決賽上演大逆轉，開始起了他們的圓夢之旅，這一冠得來不易、也更加甜美。身為紅軍隊魂，傑拉德曾經因為一次滑倒，而讓利物浦和英超冠軍失之交臂，也是他一聲遺憾。不過今天他終於親眼見證利物浦奪冠，也在社群網站上發文表祝賀，「待這場冠軍30年的球迷們，讓我們開始狂歡吧！」