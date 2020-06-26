中職／富邦硬起來！胡弟事件風波懲處　胡金龍下二軍

富邦悍將今天賽前把胡金龍下放二軍，原因跟昨日爆發的「胡弟之亂」有關，胡金龍老弟在南英商工校友群組發言不遜事件，還要「打爆富邦換總A！各位校友加油！」導致老哥需要下二軍負責。
胡金龍跟林哲瑄、還有右手不適的林羿豪等主力球員都在二軍，富邦今天推出索沙先發，希望可以為球隊奪勝。
胡金龍昨日練球爆發「打爆富邦」事件，不但造成球團形象大損，許多球迷也要胡金龍負責，他也收到球團懲處，總教練洪一中也未再多說。
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