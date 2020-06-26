中職／重申帳號非胡金龍本人留言　富邦發三點聲明

富邦悍將胡金龍帳號昨天在社群軟體上被爆出不當發言，他本人今天被下放二軍，富邦球團也發出3點聲明，重申此發言並非是胡金龍本人留言，但因為已經對球團造成傷害因此，先降二軍之後再依照規定進行懲處。胡金龍本人今天也以便服現身洲際棒球場，他表示這件事自己責無旁貸，先向球團及教練團道歉，也希望球隊之後能越來越好。

富邦悍將聲明如下：











1.該發言雖非胡金龍本人之留言，惟其帳號之不當發言已對公司造成傷害，今日胡金龍先降至二軍，另球團將依隊規進行內部懲處。





2.所有球員應全力配合教練團帶領，在球場奮力拼戰求勝，以正面積極之態度，發揮團隊精神，迎戰每一場比賽。





3.因此事件造成之紛擾，富邦悍將在此特別向關心悍將的球迷朋友們致歉。球團也會繼續努力成長，在各方面更加精進，也感謝球迷們一路上的陪伴和支持。







