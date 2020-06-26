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日職／兄弟齊炸裂！陽岱鋼、陽耀勳皆首打席就開轟

運動中心/綜合報導-2020-06-26 17:47:55
▲陽岱鋼（取自巨人官方推特）

中華職棒今天在桃園棒球場進行樂天對統一的賽事，首局近況不錯的陽耀勳就敲出全壘打，而巧的是在日職效力的弟弟陽岱鋼也在首打席就開轟，兩人皆打回球隊本場比賽的第1分。

陽耀勳上一場比賽「猛打賞」，賽後也拿下單場MVP，在重回一軍後屢次建功．總教練曾豪駒也在受訪時肯定其發揮。今天他又在首局開轟，幫助球隊將比數追到1:2，開賽表現就相當亮眼。

而今天重回先發的陽岱鋼，打第5棒守左外野，首打席就從養樂多先發石川雅規手中擊出右外野方向陽春砲，讓巨人取得1:0的領先，兄弟兩人都有好的發揮。

▲樂天桃猿陽耀勳。（圖／猿隊提供）
▲樂天桃猿陽耀勳。（圖／猿隊提供）
 

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