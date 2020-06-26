中職／統一8局下要命失誤　樂天主場驚險奪勝

上半季的季冠軍競爭漸趨白熱化，樂天桃猿今天在桃園棒球場對戰統一獅，兩隊一路纏鬥到第7局結束時都還戰成平手，但第8局統一發生要命傳球失誤，讓樂天兵不血刃回來得到致勝分，終場主場軍以8:6擊敗對手。





陽耀勳上一場比賽「猛打賞」，賽後也拿下單場MVP，今天首局他不讓弟弟陽岱鋼在日職開轟的表現專美於前，又在首打席敲出陽春砲，幫助球隊將比數追到1:2，開賽表現就相當亮眼。



3局下，廖健富在一三壘有人時敲出滾地球，打回追平分，之後林泓育大棒一揮掃出2分砲，幫助球隊以4:2反超。不過這樣的領先優勢沒能維持太久，樂天先發洋投霸能今天表現不穩，首局就丟掉2分，4局上統一靠著4支安打敲回3分，再次以5:3要回領先。



5局下，陳晨威靠著快腿跑出二壘安打，接著林立敲出個人本場的第3安，也將跑者送回來得分，中場休息前兩隊戰成5:5平手。第6局統一讓本土先發施子謙續投，不料他卻在兩出局後，接連被郭嚴文和林立敲安丟掉1分，樂天6:5要回領先，但下一局陳鏞基又用一發陽春砲將分數給扳平。



比賽激戰到8局下，統一該局換上黃竣彥投球，但他狀況不穩，連續被陳俊秀和朱育賢敲安，之後面對郭嚴文的突襲短打又發生失誤，讓壘上兩位跑者都跑回本壘得分，比數形成8:6。



9局上，樂天讓自家「終結者」王躍霖上來關門，他雖被吳桀睿敲出1支安打，但最終沒有掉分，替球隊守下勝利。



賽後總教練曾豪駒談到郭嚴文8局下那次關鍵的短打時，他表示當時給後者自己判斷、但重點是要推進打者，很高興最終的結果是好的。



至於今天獨缺一發全壘打、就能完成完全打擊的林立，賽後被問到是否在第7局最後一次上場打擊時有想把球轟出去的想法時，他表示能否完成紀錄並非自己能控制，自己就是每天上場做一樣的事，去把球打好。



