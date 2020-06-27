NBA／NBA復賽賽程曝光！詹皇領軍湖人對抗快艇可愛

NBA球季即將於7月30日正式復賽，包括湖人「詹皇」LeBron James、快艇「可愛」Kawhi Leonard，以及Zion Williamson等球星都將出賽，尤其洛杉磯內戰令人期待。
首日賽事就有湖人出戰快艇，爵士隊Rudy Gobert領軍出戰鵜鶘，這也是311時，NBA當時停賽的項目。
湖人隊將繼續追逐總冠軍，由James以及Anthony Davis的強大陣容，遇上 Paul George 與快艇，這也預計有可能是西區冠軍賽前哨戰。
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NBA球季即將於7月30日正式復賽，包括湖人「詹皇」LeBron James、快艇「可愛」Kawhi Leonard，以及Zion Williamson等球星都將出賽，尤其洛杉磯內戰令人期待。
首日賽事就有湖人出戰快艇，爵士隊Rudy Gobert領軍出戰鵜鶘，這也是311時，NBA當時停賽的項目。
湖人隊將繼續追逐總冠軍，由James以及Anthony Davis的強大陣容，遇上 Paul George 與快艇，這也預計有可能是西區冠軍賽前哨戰。
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