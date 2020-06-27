日職／打擊率高達4成67　陽岱鋼生涯首度扛一壘先發

日職讀賣巨人今天在神宮球場出戰養樂多，台灣好手陽岱鋼先發扛六棒、生涯首度先發一壘手出賽。
陽岱鋼過去主要以外野手為主，進職棒初期還是以游擊手為主，不過之後他改練外野，還拿下金手套獎肯定，今年則是為了要多一些上場空間，改練一壘成功，目前他打擊率高達4成67。
巨人打線如下：
（二）吉川尚輝
（遊）坂本勇人
（中）丸佳浩
（三）岡本和真
（左）亀井善行
（一）陽岱鋼
（右）Parra
（捕）大城卓三
（投）田口麗斗
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
天氣太熱？貓咪食慾不振！奴才要嚴防脫水！
避邪招財午時水 端午節限定
七八年級生的童年回憶！超多經典動畫在Netflix通通找得到啦！
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
端午節除了划龍舟、吃肉粽 還有什麼習俗呢？
新房入住的10個禁忌！不注意恐破財、傷身！
Apple iOS 14 全新改革將登場！新版添加功能全打包一次看
手足都是「藝」家人！盤點台灣演藝圈的親兄弟姊妹檔
搶口罩看這！各大通路開賣時間總整理 也別忘了口罩實名制第十波開始領取了！
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
新鮮人注意！「青年就業獎勵計畫」最高可領3萬 申請、領取 Q&A一次搞懂
平民巨星/ 月冠軍爭霸！畢書盡陷入選擇障礙差點停機