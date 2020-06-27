日職／打擊率高達4成67　陽岱鋼生涯首度扛一壘先發

日職讀賣巨人今天在神宮球場出戰養樂多，台灣好手陽岱鋼先發扛六棒、生涯首度先發一壘手出賽。陽岱鋼過去主要以外野手為主，進職棒初期還是以游擊手為主，不過之後他改練外野，還拿下金手套獎肯定，今年則是為了要多一些上場空間，改練一壘成功，目前他打擊率高達4成67。巨人打線如下：（二）吉川尚輝（遊）坂本勇人（中）丸佳浩（三）岡本和真（左）亀井善行（一）陽岱鋼（右）Parra（捕）大城卓三（投）田口麗斗