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日職／打擊率高達4成67　陽岱鋼生涯首度扛一壘先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-27 12:14:53
▲讀賣巨人隊陽岱鋼。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）
日職讀賣巨人今天在神宮球場出戰養樂多，台灣好手陽岱鋼先發扛六棒、生涯首度先發一壘手出賽。

陽岱鋼過去主要以外野手為主，進職棒初期還是以游擊手為主，不過之後他改練外野，還拿下金手套獎肯定，今年則是為了要多一些上場空間，改練一壘成功，目前他打擊率高達4成67。

巨人打線如下：

（二）吉川尚輝

（遊）坂本勇人

（中）丸佳浩

（三）岡本和真

（左）亀井善行

（一）陽岱鋼

（右）Parra

（捕）大城卓三

（投）田口麗斗

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