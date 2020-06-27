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日職／打擊率不到一成　王柏融今天又沒先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-27 12:34:39
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊今天公布對戰樂天先發名單，台灣好手「大王」王柏融並未被排在先發陣容中，取而代之的是杉谷拳士先發。

王柏融昨天先發3打數未敲安，打擊率降至0.067，而他15打數1安打，目前連續7打數未敲安。

火腿打線如下：

1（中）西川遙輝

2（右）大田泰示

3（指）近藤健介

4（一）中田翔

5（二）渡辺諒

6（左）杉谷拳士

7（捕）清水優心

8（三）野村佑希

9（遊）石井一成

先發投手＝加藤貴之

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