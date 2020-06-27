日職／打擊率不到一成　王柏融今天又沒先發

日職火腿隊今天公布對戰樂天先發名單，台灣好手「大王」王柏融並未被排在先發陣容中，取而代之的是杉谷拳士先發。王柏融昨天先發3打數未敲安，打擊率降至0.067，而他15打數1安打，目前連續7打數未敲安。火腿打線如下：1（中）西川遙輝2（右）大田泰示3（指）近藤健介4（一）中田翔5（二）渡辺諒6（左）杉谷拳士7（捕）清水優心8（三）野村佑希9（遊）石井一成先發投手＝加藤貴之