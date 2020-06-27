日職／打擊率不到一成　王柏融今天又沒先發

日職火腿隊今天公布對戰樂天先發名單，台灣好手「大王」王柏融並未被排在先發陣容中，取而代之的是杉谷拳士先發。
王柏融昨天先發3打數未敲安，打擊率降至0.067，而他15打數1安打，目前連續7打數未敲安。
火腿打線如下：
1（中）西川遙輝
2（右）大田泰示
3（指）近藤健介
4（一）中田翔
5（二）渡辺諒
6（左）杉谷拳士
7（捕）清水優心
8（三）野村佑希
9（遊）石井一成
先發投手＝加藤貴之
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