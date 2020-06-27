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MLB／陳偉殷被釋出？大聯盟官網透露訊息

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-27 13:17:25
▲水手隊陳偉殷先發2局沒失分。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟官網昨刊出台灣好手陳偉殷被釋出訊息，昨天陳偉殷還在桃園球場練習，而若是他新球季無法回到大聯盟，也有日職或是其他選項。

陳偉殷在大聯盟累積8年，59勝51敗，防禦率4.18，而因為今年大聯盟受到疫情影響，原本他也在春訓受招待名單，不過大聯盟官網顯示他目前已被釋出訊息。

而陳偉殷屬於「優秀旅外球員」條例，若是回台加入中職，可自行選擇加盟球隊，而該球隊將放棄三輪選秀權。

 

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