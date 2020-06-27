日職／陽岱鋼先發又敲安　打擊率仍有4成21

日職讀賣巨人隊今天再度於神宮球場出戰養樂多，台灣好手陽岱鋼連續2場先發上陣，他扛六棒並且鎮守一壘，單場4打數1安打，還有1次保送，終場巨人以6:9落敗。陽岱鋼前一場先敲出全壘打，讓球隊破蛋，加上重信慎之介的逆轉2分砲，讓巨人逆轉勝。這場他首打席雖然敲出二壘滾地球出局，第二打席就敲出中外野安打上壘，加上第三打席獲保送，第四打席靠著游擊失誤上壘，第五打席則是被三振。養樂多靠著主砲山田哲人在6局下轟出滿貫砲，單局狂拿7分，終場以9:6贏球。不過陽岱鋼這場4打數1安打，打擊率依舊有4成21。