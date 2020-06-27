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日職／陽岱鋼先發又敲安　打擊率仍有4成21

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-27 16:27:53
▲陽岱鋼（圖／取自讀賣巨人官方推特）
日職讀賣巨人隊今天再度於神宮球場出戰養樂多，台灣好手陽岱鋼連續2場先發上陣，他扛六棒並且鎮守一壘，單場4打數1安打，還有1次保送，終場巨人以6:9落敗。

陽岱鋼前一場先敲出全壘打，讓球隊破蛋，加上重信慎之介的逆轉2分砲，讓巨人逆轉勝。

這場他首打席雖然敲出二壘滾地球出局，第二打席就敲出中外野安打上壘，加上第三打席獲保送，第四打席靠著游擊失誤上壘，第五打席則是被三振。

養樂多靠著主砲山田哲人在6局下轟出滿貫砲，單局狂拿7分，終場以9:6贏球。

不過陽岱鋼這場4打數1安打，打擊率依舊有4成21。

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