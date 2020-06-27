足球／首位外援初登場！丁旗梅開二度聯手助國際完封航源

▲聯賽首位外援來自泰國的溥奕(Pitsami Sornsai)(左)和桃園國際主帥鎮炤(Oliver Harley)（圖／取自桃園國際Instagram）

2020台灣木蘭足球聯賽，第二循環今(27)天回到台北田徑場，桃園國際靠著前鋒丁旗梅開二度，終場以2：0擊敗新北航源，聯賽首位外援來自泰國的溥奕(Pitsami Sornsai)首度登場，擔任先發中後衛。開賽不到2分鐘，航源後防出現失誤回傳，讓丁旗攔截勁射，球中門楣彈地後而出，經裁判確認為進球，國際先馳得點。比賽於下午14點開踢，艷陽高照，連國際外籍主帥鎮炤(Oliver Har-ley)都說太熱，影響兩隊都無法100%執行好戰術，雙方互有攻勢但都缺臨門一腳。終場結束前，丁旗把握門前空檔機會，抽射破門，壓哨進球以2：0鎖定勝利。國際全取三分後，來到10積分仍距離前三的花蓮女子、台北熊讚和台中藍鯨有一段差距，排在第四。萬眾矚目的聯賽首名外援溥奕今天先發中後衛，因為疫情、簽證關係，原定季初報到延遲到6月初才抵台，今天首度出賽，鎮炤表示，她來台有一段時間沒踢球，還需要一些時間磨合，不過首戰表現蠻穩定的，174公分高是全隊之最。溥奕代表泰國國家出賽115場就有75進球，效率相當高，不過後因受傷改任後衛，今天比賽尾聲也壓前帶出一波攻勢，鎮炤表示會和球員討論，再找出最適合彼此的位置和打法，不是沒有機會上鋒線。不過溥奕今天婉拒各家媒體採訪，教練透露，她旅外經驗豐富， 平時雙方都用英文溝通，預計待到11月賽季結束。