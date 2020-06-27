中職／新世代潮甜女神關詩敏開球　獻唱歌曲秀雪白大腿

被稱為「新世代潮甜女神」的關詩敏，一度因壓力過大暴肥，不過目前才24歲的她，今天現身桃園球場為樂天開球，關詩敏提到自己過去曾幫兄弟象開過球，但是已經是8年前之事了。
關詩敏出道才16歲，被認為是陶喆的入門子弟，外型跟歌唱實力兼具，不過她慢慢轉型成現在輕電音舞曲風格，也貼近目前市場需求。
2012年他曾在新莊球場開球，當時還演唱《魔法愛情》、《快遞甜心》兩首歌曲，而因為之後壓力大，她一度不敢出門，今天面對很多觀眾，她站上投手丘開出好球，也很勇敢完成表演。
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