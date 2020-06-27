中職／單月3次雙響砲！林安可9轟可望追平朱育賢

統一獅隊野手林安可，今天單場5支安打，雙響砲，單月3次雙響砲，已經累積9轟，明天若再開轟，就可追平朱育賢去年創下的單月11轟紀錄。
去年朱育賢6月就創下單月11轟的紀錄，也有3場雙響砲，總計11發全壘打，最終拿下全壘打王，單季30轟。
不過今年林安可也很恐怖，他目前3場雙響砲，若明天又開轟，就有機會追平紀錄。
林安可說：「還有很多要加強，選球或反向攻擊等，前一場比較多三振，這場就比較仔細確認球路。」
林安可17轟已經快追上全壘打王蘇智傑18轟，可望追上學長，他說：「就順其自然吧！」
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