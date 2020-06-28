中職／獅隊未來希望古林睿煬　7月1日對富邦先發

統一獅隊少年強投古林睿煬即將在7月1日對富邦悍將先發出賽，這也是他本季首度在一軍初登板，古林最快球速可飆至151公里，被喻為是「未來希望」。
古林去年9月27日先發對猿隊，主投5局失3分（2責失）最後不幸吞敗。不過他在春訓表現也有目共睹，獅隊也十分保護他。
去年初登板，古林接受職棒洗禮，而他今年剛滿20歲，總教練林岳平也希望他做好準備，迎接新的人生賽場。
您是否已經年滿18歲？
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