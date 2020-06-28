中職／費爾本不捨台灣　希望獅隊總冠軍

統一獅隊洋投費爾本今天比賽結束後就將離台，他強調自己也很不捨，但是因為家庭因素沒辦法，若有機會希望再回來，不過是否引退還要看狀況。
費爾本秀出他在韓國、台灣的刺青，他刺了老虎、亞洲建築，還有家人的名字。
費爾本征戰韓職4年時間，而他拿手武器也有蝴蝶球，以他左投優勢，其實在中職還有發揮空間，但是他為了陪伴家人，還是願意放下一切回美。
費爾本認為在中職表現還可以，而他也慢慢適應環境，習慣台灣食物與文化，他表示，有機會來願意再回來，未來也不排除當教練。
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