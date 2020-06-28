中職／威拉諾流汗問題多　曾豪駒建議他穿長袖

樂天桃猿投手威拉諾昨日主投6局狂失11分，讓猿隊最終以5:21慘敗，最主要是爆汗無法控好球，總教練曾豪駒透露：「其實有跟威拉諾說，可以穿長袖，就不會有這種問題。」不過威拉諾最後還是沒有照做。
曾豪駒認為，威拉諾球速跟狀況並沒有太大問題，不過這些都不是藉口，要想辦法解決問題。
而被問到是否有找新的洋將，曾豪駒說：「一直都有，不過都還沒有適合的人選。」
目前樂天洋投有尼寇力、卡本特、威拉諾、霸能等四位。
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