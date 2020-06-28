中職／米蘭達回神飆8K　中信兄弟橫掃富邦穩居王位

中信兄弟今天在主場台中洲際球場再度出戰富邦悍將，結果靠著先發投手米蘭達主投7局飆出8次三振，僅失2分，終場兄弟以4:3贏球，一舉拿下4連勝，持續穩居王位。
富邦首局就由李宗賢陽春全壘打先馳得點，不過兄弟打線詹子賢首局也對羅力敲出適時安打追平，3局下由吳東融適時安打超前，悍將4局上由石翔宇、戴培峰連續安打反超。
不過兄弟打線5局下由許基宏敲出二壘安打，一棒取得領先。羅力8局失4分，飆出3次三振，即便生涯千Ｋ達成，也吞下敗投。
米蘭達主投7局被打8支安打失3分奪勝，李振昌連續10場救援成功。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
天氣太熱？貓咪食慾不振！奴才要嚴防脫水！
避邪招財午時水 端午節限定
七八年級生的童年回憶！超多經典動畫在Netflix通通找得到啦！
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
端午節除了划龍舟、吃肉粽 還有什麼習俗呢？
新房入住的10個禁忌！不注意恐破財、傷身！
Apple iOS 14 全新改革將登場！新版添加功能全打包一次看
手足都是「藝」家人！盤點台灣演藝圈的親兄弟姊妹檔
搶口罩看這！各大通路開賣時間總整理 也別忘了口罩實名制第十波開始領取了！
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
新鮮人注意！「青年就業獎勵計畫」最高可領3萬 申請、領取 Q&A一次搞懂
平民巨星/ 月冠軍爭霸！畢書盡陷入選擇障礙差點停機