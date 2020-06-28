中職／米蘭達回神飆8K　中信兄弟橫掃富邦穩居王位

中信兄弟今天在主場台中洲際球場再度出戰富邦悍將，結果靠著先發投手米蘭達主投7局飆出8次三振，僅失2分，終場兄弟以4:3贏球，一舉拿下4連勝，持續穩居王位。富邦首局就由李宗賢陽春全壘打先馳得點，不過兄弟打線詹子賢首局也對羅力敲出適時安打追平，3局下由吳東融適時安打超前，悍將4局上由石翔宇、戴培峰連續安打反超。不過兄弟打線5局下由許基宏敲出二壘安打，一棒取得領先。羅力8局失4分，飆出3次三振，即便生涯千Ｋ達成，也吞下敗投。米蘭達主投7局被打8支安打失3分奪勝，李振昌連續10場救援成功。