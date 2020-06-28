中職／一不小心就被轟　達尼爾：這是個瘋狂的聯盟

統一獅隊左投達尼爾今天對樂天桃猿主投6.1局失2分，被打6支安打，成功壓制猿隊打線，終場獅隊就以10:2贏球。達尼爾透露自己其實不是三振型投手，比起前幾場，他主要是把球路投在邊邊角角位置，讓對手打不好或形成滾地球。而他也表示，像自己有一顆曲球，就被對方11號逮中，一棒轟得老遠，這些打者實在很厲害。達尼爾說：「我有改變一些投球策略，像猿隊他們這麼會打，你只要失投就很危險，就像昨天羅里奇一樣，這是個瘋狂的聯盟，打者實在很厲害。」