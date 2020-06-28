中職／餅總給對手壓迫　「四爺」陳傑憲4割男暫居打擊王

統一獅隊這兩場比賽面對樂天，打線合計39支安打共拿下31分，完全恢復「猛獅」打線實力，總教練林岳平也分析為何有如此驚人表現。
林岳平強調：「對手在前半段剛好有守備上不穩的狀況，所以就想辦法減少出局數，得分累積狀況下，就形成大局，加上打擊教練劉育辰也有提醒『每局要給對手壓迫感』，因此獅隊才能短期拿下大局。」
野手部分獅隊以林安可、陳鏞基、高國慶還有林祖傑等最為火燙，加上陳傑憲這場打完重返打擊王寶座，打擊率高達4成01，也是獅隊贏球關鍵。
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