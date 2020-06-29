MLB／海盜隊終結者桑塔納用禁藥　本季大聯盟賽事恐報銷

海盜隊終結者Edgar Santana（桑塔納）傳出使用禁藥寶丹酮，這是一種會增加人體表現的禁藥，被大聯盟判罰80場禁賽，也就是說，他今年將無法重回大聯盟賽場。
今年受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟可能只會打60場，不過目前官方並未有正式賽程公佈。
Edgar Santana目前28歲，他去年才因開了手肘韌帶置換手術休養無法上場，不過他在2018年出賽69場，為海盜拿下3勝4敗，防禦率3.31的成績。
您是否已經年滿18歲？
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