NBA／針對湖人AD？快艇正式簽下前年度最佳防守球員

隨著NBA復賽在即，各隊也開始進行最後的陣容整備，根據報導，洛杉磯快艇今天宣布正式簽下前年度最佳防守球員Joakim Noah，雙方簽下為期兩年的合約，其中第2年為非保障。Noah在佛羅里達大學就讀時，2007年選秀大會上被公牛以第一輪第9順為給挑走，之後其一直在芝加哥扮演防守中樞的角色，直到2016年夏天離隊為止。他生涯目前獲選過2屆全明星，3次年度最佳防守陣容，以及1次的年度最佳防守球員。快艇去年成功找來Kawhi Leonard以及Paul George，鋒線陣容大升級，球隊無論是深度還是天賦都在聯盟中名列前茅，一躍而成為奪冠大熱門。不過他們在禁區人手上還是稍微不足，特別是為了針對湖人球星Anthony Davis，他們需要一名有經驗、有能力的長人，而Noah可能是目前市場上的最佳人選。據了解，Noah在3月時就已經和快艇達成協議，不過之後由於疫情的爆發，雙方不得不推遲具體簽約的時間，快艇運營總裁Lawrence Frank表示：「Noah是一個無情的鬥士，公認的贏家。他很有經驗又敏捷，非常適合我們球隊。」在去年離開灰熊隊後，Noah一直乏人問津，由於他在進攻端沒有太強的終結能力，因此不少人質疑他是否還能適應當今的聯盟。其生涯場均8.8分、9.1籃板、1.3阻攻，雖然防守能力優異，但如今還剩下多少能量，讓人好奇。