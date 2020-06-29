MLB／道奇球員托爾斯睡在機場　被控非法入侵

28歲的Andrew Toles在佛州目前居無定所，他的地址也只寫下Key West。
而他被以500美元交保，道奇隊則表示「無法對此評論。」
不過Andrew Toles自2019年春訓就未報到，一整年都未打球，不過球迷都難忘他在2016年於道奇隊季後賽的精彩表現。
他本身也有焦慮症，2015年他被光芒隊釋出後，曾一度在超市冷凍食品區工作，直到道奇隊找他加盟。
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他本身也有焦慮症，2015年他被光芒隊釋出後，曾一度在超市冷凍食品區工作，直到道奇隊找他加盟。
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