NBA／當年運球嗨翻全台　白巧克力最懷念這兩道寶島美食

國泰NBA 3X全台總決賽將在8月22-23於信義香堤廣場舉辦，而今日主辦方也找來前NBA球星「白巧克力」Jason Williams透過視訊和大家打招呼，他除了分享自己對於3對3比賽的看法之外，也透過這個機會感謝現在仍有在關注他的球迷。雖然已經退役多年，不過Williams在效力於國王時期精準又具觀賞性的傳球，至今仍讓許多球迷津津樂道。不過談起自己的生涯，他認為在國王打球時可能是自己最出名的時候，不過最開心的還是在2006年和熱火隊一起捧起冠軍之時。近年NBA外線越來越被重視，控球後衛也成為在場上對比賽影響巨大關鍵角色。當被主持人問及目前聯盟有誰的傳球類似於當年的自己時，Williams說目前還沒感覺到有這樣的人，他強調自己是以團體共好為使命、拼命的助攻隊友得分的球員。Williams在退役之後，曾經被邀請去打美國的「BIG 3」，當時曾引發網路上熱烈的討論。但可惜他之後因為受傷最終沒有成行。今天在視訊上，這位球風華麗的超級後衛，也透漏自己認為3對3的強度可能比5對5還要更強。對此他解釋說，3對3可能更注重於球員的個人能力，因此體能狀況一定要維持很好，同時你的一對一防守能力也要夠強，球隊之間的默契、跑位也必須要比5對5時更好才行。Williams過去也曾在2000年來過台灣的天母運動公園鬥牛，當時在此引起了一陣籃球旋風。事隔多年後，他表示自己仍然相當想念鼎泰豐的美食，特別是蝦仁炒飯和抄手。雖然這次由於疫情未能再次光臨寶島，但他也承諾日後如果有機會，定會再次前來和球迷同樂。