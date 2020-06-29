NBA／3對3比賽強度高　傑森威廉斯：比5對5更要求體能

每年夏天受到許多人喜愛的國泰NBA 3x賽事今年即將邁入第十年，本次總決賽將於8月底進行。儘管今年有疫情因素沒友情星來台，但仍邀請到NBA球星「白巧克力」Jason Williams透過視訊的方式和台灣球迷相見。這位昔日人氣超高的球星也透露，其實自己認為3對3的比賽強度很高，甚至比起5對5更要求體能。Williams過去曾經有機會參加饒舌歌手冰塊酷巴主辦的BIG3聯盟，但最終因為傷退未能成行，相當可惜。談起這種賽制，他表示3對3更注重隊友間的協調性，同時對抗強度也更高，非常有挑戰性，也鼓勵年輕球員可以多嘗試，鍛鍊自己的技巧。而今天除了Williams之外，國泰也邀請到了3屆國泰NBA賽事冠軍吳宏政，以及去年女子挑戰組冠軍、現在國泰女籃隊員戴宜庭，兩人受訪時皆異口同聲的表示，相當感謝當年有機會能參加這樣有趣的比賽。吳宏政並非甲組球員，但透過這個賽事他因此得到許多和甲組球星對抗的機會，因此印象相當深刻。他認為自己從中得到的不只是球技提升，還拓展了視野。出社會後，他從事相關工作，還曾舉辦巔峰籃球訓練營，繼續為籃球盡一分心力。至於去年率隊得到冠軍的戴宜庭也對於參賽感到興奮，今年她和3位學妹林佳蓉、曾宣儀和許可微一起參賽，希望能從中學到一些比賽的技術和小組配合。「3對3比賽的身體對抗強度真的非常強，而在國外面對到的選手身材更是非常高大，因此必須用速度和外線來彌補不足。」還強調既然參賽了，那目標當然就是冠軍。母校永仁高中過去就常常是國內女子3對3的霸主，而在進入文化大學就讀後，戴宜庭依舊享受這種賽制為他帶來的樂趣。她也笑說自己因為這個比賽而有機會去美國看球，當時在場邊看到「詹皇」LeBron James，真的是被他身材的壯碩和爆發力所震撼，是非常特別的體驗。