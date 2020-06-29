中職／選陳偉殷的球隊要讓三輪？吳志揚今回應：不一定

陳偉殷日前傳出遭西雅圖水手隊釋出，他個人接下來的動向也引發外界討論，若他依循「旅外傑出球員條款」和中職球隊簽約，那麼該隊是否必須要放棄當年選秀的前三輪，今天會長吳志揚作出解釋。2013年郭泓志回台打球，聯盟迅速通過「旅外傑出球員條款」讓他可不經選秀就加盟球隊，最終前者也和統一完成簽約，根據當時的方式，和他簽約的球隊必須放棄該季選秀會前三輪的指名權。吳志揚今天受訪時強調，「讓三輪」是當時的作法，並沒有白紙黑字，只是那年單次的決定，至於這次的情況到底要用什麼方式，是否要讓三輪指名權、或是用其他補償的方式，還要經過討論。「確定他要加盟哪支球隊後，該球隊必須提出給其他球隊補償的東西。有可能是錢，也有可能是選秀。」吳志揚解釋說由於味全龍的加入，讓目前的情況又變得更複雜，就是等某支球隊確定要簽後，相關的方案才會出來。吳志揚表示，如果有多隊都希望爭取陳偉殷加盟，那就是這些球隊自己私下去接觸，最終脫穎而出的球隊再給出方案，看如何去給其他球隊補償。當年討論符合資格的旅外球員有陳偉殷、王建民、郭泓志、陽岱鋼，吳志揚表示目前還沒和陳偉殷及經紀人接觸，之後會去了解他個人的意願，如果真的有想回來打球，再由會長提議召開常務理事會。