日職／是否有意爭取陳偉殷？中日隊回應了

中日龍隊球團代表加藤宏幸今天針對台灣左投陳偉殷是否加盟回應，他認為，中日一直有在收集他的情報，不過現在不會積極出手。
陳偉殷過去在中日隊跟吉見一起是「左右護法」，甚至陳偉殷在2009年還拿下央聯防禦率王，2010、2011年幫中日隊央聯奪冠。
不過去年陳偉殷被放出40人名單外，中日隊就很積極出動調查，加藤表示：「現在就是稍微普通，還是會調查，但是會不那樣積極。」
陳偉殷目前也有機會回台灣發展，不過就要看中職聯盟如何說服他回歸。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
NOW民調中心
想看更多
你愛喝咖啡嗎？每天都要來一杯的咖啡 有什麼好處與副作用？
月薪理財術！「存基金」讓投資更簡單
夏天愛洗冷水澡嗎？這幾種狀況先不要 恐有爆血管危機
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
你有戀愛恐慌症嗎？面對愛情時你的恐懼是什麼？塔羅解析你的愛情，幫你找到對的人
睡不好記憶力會變差、易胖！心理師：睡前4步驟有助「一夜好眠」
台北市精選十大魯肉飯 邪惡的滷汁油香滋味讓人忍不住多吃一碗！
手足都是「藝」家人！盤點台灣演藝圈的親兄弟姊妹檔
「臭臭的」威士忌正夯？！ 一次弄懂蘇格蘭當紅 艾雷島泥煤威士忌
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
吃宵夜好罪惡？這8大地雷食物千萬不要碰
高雄市長補選拿多少票 吳益政：看高雄人民有多少決心