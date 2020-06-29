日職／是否有意爭取陳偉殷？中日隊回應了

中日龍隊球團代表加藤宏幸今天針對台灣左投陳偉殷是否加盟回應，他認為，中日一直有在收集他的情報，不過現在不會積極出手。陳偉殷過去在中日隊跟吉見一起是「左右護法」，甚至陳偉殷在2009年還拿下央聯防禦率王，2010、2011年幫中日隊央聯奪冠。不過去年陳偉殷被放出40人名單外，中日隊就很積極出動調查，加藤表示：「現在就是稍微普通，還是會調查，但是會不那樣積極。」陳偉殷目前也有機會回台灣發展，不過就要看中職聯盟如何說服他回歸。