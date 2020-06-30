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日職／王柏融要小心！軟銀推出大聯盟級左投莫爾先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-30 08:00:00
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊今天回到主場札幌巨蛋出戰軟銀鷹隊，軟銀6連戰首場推出大聯盟級「巨漢」左投Matt Moore（莫爾）先發，要對抗西川遙輝、近藤健介、王柏融等的左打好手。

Matt Moore第一年來日本打球，就順利進入先發輪值，他過去也是光芒隊王牌投手，2013年他單季17勝，勝率高達8成。

Matt Moore投球主要以直球為主，不過他還有曲球、變速球、卡特球等球種。平均球速約152公里左右，最快曾飆出157公里速球。

王柏融現在出賽6場，15打數1安打，打擊率才0.067。

 

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