MLB／下有新生兒上有老母　國民老將一壘手確定今年不打

受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，大聯盟等待至今還沒有開季，華盛頓國民隊老將一壘手Ryan Zimmerman和投手Joe Ross決定退出2020年球季，並透過球隊聲明表示，為了個人與家人的健康，才決定不參與本球季賽事。35歲的Ryan Zimmerman是國民當初搬離蒙特婁之後，首名選進球隊的新秀，至今已經在國民效力15年之久，他聲明表示：「經過深思熟慮之後，考量到我的家庭狀況，我有3個小孩其中還有一個新生兒，還有一個有高度風險的母親，所以我決定不參加2020年球季。」自從疫情發生以來，Zimmerman一直在《美聯社》刊載他的日記，在他上周的日記中，他對2020年球季感到相當憂心。「我有一個3周大的寶寶，而我母親有多發性硬化症，這使她處在一個極高的風險當中，如果我決定要打，那我等於要到球季結束之後才有機會見到她，我或其他人有很多考量的因素，我不認為有正確或錯誤的答案，每個人都有自己的選擇。」Zimmerman寫道。而他在今天的聲明中表示，「所有人都明白成為這支球隊的一分子，對我而言有多重要，我今年將會很想念那些球隊的同袍。當然，我很樂意看到球隊能二連霸。我不能代替任何人發言，但考量到本季太多不尋常的狀況，這對我和我的家人來說是最好的決定，我很感謝球團的理解和支持。」