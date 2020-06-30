NBA／湖人也怕神經刀再害詹皇　美媒吐槽只會打垃圾時間

據《ESPN》資深記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，湖人已經計畫簽下「神經刀」JR Smith，不過沃神也吐槽神經刀只會在垃圾時間上場，湖人不會讓他有機會重演某年總冠軍賽，讓「詹皇」LeBron James傻眼的那一幕。Wojnarowski表示，「說真的，之前在總冠軍賽看到他和James發生的那件事，不可能再次發生。在湖人進入季後賽階段後，JR Smith就不太可能出現在場上，打那種有意義的比賽時間。」Wojnarowski認為湖人會將後衛責任交給「白曼巴」Alex Caruso、Kentavious Caldwell-Pope或是Dion Waiters，目前市場上沒有太多可用之兵，湖人只是看中JR Smith的豐富經驗。但JR Smith遠離聯盟將近2年時間，Wojnarowski也懷疑他是否還能做好。34歲的JR Smith自2004-05賽季加入黃蜂展開NBA生涯，拿過年度最佳第六人和總冠軍，經驗確實豐富，但2018年和勇士的總冠軍賽中，最後4.7秒忘記進攻，讓場上隊友詹皇傻眼，最終騎士無緣冠軍，至今時常被提起調侃，隔年7月遭騎士裁掉成為自由球員無人聞問。