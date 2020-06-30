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MLB／大聯盟公布新球季規定　連抗議都要維持社交距離

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-30 14:21:54
▲新冠肺炎影響大聯盟開幕。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟今天宣布，受到新冠肺炎影響，今年也正式更改球賽規定，不但國聯首度導入DH指定打擊制度，甚至在球場內跟裁判爭論馬上退場，就連抗議，教練也要保持社交距離。

目前得知，開幕時間會在7月23或24日舉行，因此7月3日開始就會進行「暑期集訓」。正式比賽開始，教練跟主審抗議要維持183公分的社交距離。

此外，比賽前兩隊不用交換攻守名單，大聯盟提供官方APP使用，並且在暑期集訓中，最多會有3場練習賽，也可能會舉行隊內紅白賽。

 

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