網球／法網青年雙打亞軍何承叡　效法偶像納達爾左手優勢

▲何承叡去年和李冠毅攜手挺進高雄海碩盃四強（圖／海碩整合行銷提供）

▲何承叡先前和陳迪搭檔收穫良多（圖／何承叡提供）

▲何承叡和許育修搭檔參加球星防疫盃收穫雙打亞軍（圖／中華民國網球協會提供）

擁有190公分傲人身高的何承叡，過去曾拿下法國網球公開賽青少年雙打亞軍，是備受期待的網壇新星，轉職業後他效法Rafael Nadal，秉持全力以赴的態度和精神，力求突破自我。何承叡擁有左手持拍的優勢，向來在單雙打都有不錯表現，尤其去年在雙打賽場大有斬獲，不僅拿下三座ITF未來賽雙打頭銜，更和李冠毅攜手挺進高雄海碩網球公開賽四強，生涯首度勇闖ATP挑戰賽四強，寫下個人新的扉頁。何承叡期望能效法同樣是左手持拍的Rafael Nadal，無論對手是世界第一、還是沒有排名，都能以相同的心態全力以赴，「Nadal對於比賽的精神和態度，還有他的抽球、拼勁，絕對是當今世界第一！」何承叡秉持的態度和精神就如同他的偶像Nadal，Nadal曾說過「你沒辦法預測未來，你必須要做好準備接受任何事情」。何承叡給自己設定單打排名400位的目標，對於現階段排名813的他來說是個不小的挑戰，不過何承叡認為，現階段的首要之務是無畏外在眼光、全力以赴，「不管別人說什麼，只要自己覺得是對的，我就要全力去拼。」何承叡過去一年相繼和陳迪和楊宗樺搭配參戰，期間除了賽場成績有所斬獲外，更重要的是從兩位前輩身上學習到很多正確的比賽觀念，「迪哥相當注重腳步和移位，告訴我要以最快的速度準備，提早站到位，不能有一絲懶散。」這項改變對於何承叡的幫助相當正面，不僅能化被動為主動，在比賽場上也更加強勢。雖然受限於疫情影響，近期沒有任何職業賽事可以參加，職業選手只能將重心放在訓練上，不少選手對於一成不變的訓練模式或多或少感到有些枯燥乏味，但是何承叡對此有不一樣的看法，「沒有比賽可以打我認爲是天意，不是我們能決定的事情。訓練是一定要的，所以我就做好我能做的，將自己準備好，調整到最佳狀態。」