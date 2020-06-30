警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

日職／火腿北海道開幕首戰　王柏融並未先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-30 16:43:51
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
火腿隊今天在北海道主場札幌巨蛋出戰軟銀鷹隊，台灣好手「大王」王柏融並未先發，他目前打擊率0.067，還需要多些機會上場。

火腿打線如下：

1 （中） 西川 遥輝 

2 （二） 渡邉 諒 

3 （左） 近藤 健介 

4 （一） 中田 翔 

5 （右） 大田 泰示 

6 （指） 清宮 幸太郎 

7 （三） 野村 佑希 

8 （遊） 中島 卓也 

9 （捕） 清水 優心 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀