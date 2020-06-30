日職／火腿北海道開幕首戰　王柏融並未先發

火腿隊今天在北海道主場札幌巨蛋出戰軟銀鷹隊，台灣好手「大王」王柏融並未先發，他目前打擊率0.067，還需要多些機會上場。
火腿打線如下：
1 （中） 西川 遥輝
2 （二） 渡邉 諒
3 （左） 近藤 健介
4 （一） 中田 翔
5 （右） 大田 泰示
6 （指） 清宮 幸太郎
7 （三） 野村 佑希
8 （遊） 中島 卓也
9 （捕） 清水 優心
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