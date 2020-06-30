NBA／傳詹皇當年想效力尼克　一場災難般的會面導致破局

洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James(詹姆斯)在2010年成為非受限自由球員，當時他的下一步是NBA最大話題，據傳當時紐約尼克隊有機會簽下詹姆斯，但卻因為一場「災難性」的會面，導致這個狀況沒有成真。「在那之後，我和所有知情人士談過，顯然尼克隊當時是第一選擇。」《The Ringer》記者Bill Simmons透露，「我很遺憾，尼克球迷們，但這基本上是尼克隊的損失，但他們就是無法不扯後腿，這段故事簡直是傳奇。」「他們有一場堪稱傳奇的會面，」當時Donnie Walsh(時任尼克隊營運總裁)坐在輪椅上，Dolan(尼克隊老闆)還是老樣子。當時就是，他們什麼都沒有準備，事情糟到不能再糟了，據說簡直是一場災難。」最後詹姆斯到邁阿密熱火隊，與Dwyane Wade、Chris Bosh合體。尼克隊那一年則是簽下Amar'e Stoudemire，隔年尼克從金塊簽下「甜瓜」Carmelo Anthony，但兩人的合作未如外界預期。近年尼克隊在James Dolan的營運之下，戰績十分低迷，紐約球迷都祈禱新任營運總裁Leon Rose可以複製以往在CAA的成功經驗，將球隊帶回往日光景。