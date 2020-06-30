日職／濱口遙大僅投88球就被換下場　當下超驚訝

日職橫濱DeNA灣星隊今天出戰巨人，先發投手濱口遙大主投5.1局失2分，眼看有機會奪勝，他卻因為用球數到88球，就被換下場，連他本人也很傻眼。
濱口原本有望拿下本季第二勝，不過中繼投手國吉佑樹失分，雖然他還感到有餘力，卻無法幫球隊貢獻勝利。
總計濱口主投5.1局被打3支安打，2保送，1失分，而他也對教練團的換投政策感到吃驚。
巨人台灣好手陽岱鋼這場比賽雖然未出賽，不過他打擊率仍有3成48，岡本和真則是在24歲生日開轟自己慶祝。
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