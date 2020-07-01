NBA／「蝶龍」今領完最後薪水　這5年來每天爽賺44萬

根據報導，前布魯克林籃網隊主控Deron Williams今天領完他在球隊的最後一筆薪水，而此時距離他離開籃網已經過了5年的時間，這些日子以來，每一天籃網球團都要付給他1.5萬美元Williams過去在爵士被認為是和Chris Paul一時瑜亮的超級控衛，2010-11賽季他前往紐澤西籃網打球，不久後球隊改名為「布魯克林籃網」，Williams在此待了5個賽季，場均16.6分、7.5助攻。2014和2015兩年他的成績持續大幅度的下滑，籃網也在多名老將選擇離去後決定重建，因此球團決定和Williams商討買斷事宜。當時他合約中還剩下2737.5萬美元的薪水，雙方同意分5年、每年領取547.5萬美元，平均每天為1.5萬美元(約44萬台幣)。被買斷後的Williams並沒有就此終結生涯，而是很有財運的繼續賺進大筆鈔票，他立刻得到小牛(現獨行俠)的青睞，並簽下2年1000萬美元的和約，但2017年出雙方就達成買斷協議，Williams拿到250萬美元，並又用老將底薪(約50萬美元)加入了騎士。如今Williams雖然還沒正式退役，但也乏人問津，不過就算如此，他還是在加能就能領到薪資。許多球迷在得知此消息後，也紛紛表示「他一天拿得就比我一年要多．．」、「人生勝利組阿」、「蝶龍也是時代的眼淚」。