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NBA／JR不是球隊正選？湖人總管：明天預計再簽一人

記者黃建霖/綜合報導-2020-07-01 09:44:54
▲Los Angeles Lakers' Avery Bradley (11) during an NBA basketball game against the Miami Heat Friday, Nov. 8, 2019, in Los Angeles. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)
湖人後衛Avery Bradley選擇不參加復賽，球隊籃球運營總裁Rob Pelinka今日受訪時談及此事，他表示自己能理解前者的決定，另外也將在明天簽下另一名替代球員。

Pelinka說，他知道Bradley的兒子有健康方面的問題，因此考慮到家人的安全，決定不參加奧蘭多的比賽，自己可以理解這樣的決定。「失去Avery對我們球隊而言很難受。他的強硬，他的防守韌性，他是一名先發球員。但我們完全理解他的決定。」

「當然從籃球的角度出發，那是一個讓人情緒複雜的決定，作為Avery和Ashley夫婦的朋友、作為他們家庭的前經紀人、作為湖人的總經理，我一直希望他們有機會競​​爭總冠軍。但我理解在這一次安全和家庭是第一位的，事情的原因就是這樣。」Pelinka如此說道。

為了彌補Bradley的離開，湖人火速和曾經與詹皇合作過的射手JR Smith簽約，不過有消息指出球隊並不相信他能在正常的輪換時間上出賽。因此Pelinka今天也承認他們將再簽一名替代球員。

根據復賽協議，Pelinka表示自己現在不能談及還沒發生的簽約交易，但是在美國時間7月1日一到，應該就會明朗許多，不過簡而言之湖人將計劃在明天簽下一名球員來替代Bradley。

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