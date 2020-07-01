SBL／若再有球隊出走　九太考慮就此收手不玩

▲九太科技董事長沈會承(中)和籃協高層會談。（圖／黃建霖攝）

籃協理事長謝典霖在今(1)日下午拜會九太科技董事長沈會承，討論SBL籃壇未來願景，並邀請媒體共同前往座談。席間沈董提出自己對於目前聯盟處境的看法與建議，並表示如果「再走一隊」，那他們也可能不玩。沈會承首先質疑，如果打共好盃不能促成一個新聯盟，而是繼續造成分裂的話，那舉辦的意義是什麼？同時也呼籲富邦勇士和寶島夢想家等兩支曾經參加ABL的球隊回歸，大家一起坐下來談怎麼讓環境更好。「歡迎夢想家、富邦以及其他新成立的球隊進來，不過要有門檻。」沈會承說，如富邦和夢想家想要回歸，那都要繳納權利金，用來發展聯盟。在共好盃看似破局後，上周曾有消息傳出，富邦、夢想家以及的新竹新球隊的高層齊聚，似乎是在談論籌組新聯盟的事宜。沈會承表示，自己是很重感情的人，因此九太籃球隊不可能離開SBL、「跳槽」到此，但是願意在兩聯盟達成共識的情況下，共同組成一個更具發展性的新聯盟。但他也強調，如果最終會談的結果，大家沒有共識，甚至SBL又有球隊選擇出走，那麼九太也會考慮不玩，但仍舊會照付球員這一整年的薪水。至於籃協方面，則是重申協會宗旨是搭建舞台和培養更多籃球人才，因此不支持任何「炒短線」的方式，謝典霖則是在會中強調絕對尊重各球團意願，籃協也會盡力扮演溝通平台，讓大家盡量協商出滿意的結果。另外，九太方面也質疑現在的選秀制度不公，好選手都被夢想家和富邦用「破壞規則」的方式選走。不過關於這一點籃協方面表示，協會下轄的就只有SBL等5隊，而ABL方面的制度他們無從顧問，因此除非富邦和夢想家願意回到規則下來玩，否則無能為力。