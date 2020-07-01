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中職／猛獅讓富邦苦吞5連敗　古林睿煬勇奪生涯首勝

記者吳政紘/桃園報導-2020-07-01 23:01:09
▲統一獅古林睿煬。（圖／獅隊提供）
統一獅隊今天以7:2擊敗富邦悍將，少年強投古林睿煬主投5局僅失1分，被打6安打，3保送，5次三振，生涯首勝入袋。

古林徹底封鎖富邦打線，而他速球也有145公里以上，甚至在危機時，對昔日投捕搭檔戴培峰飆出147公里球速，表現甚佳。

獅隊2局下發動雙盜壘先馳得點，3局上高國輝高飛犧牲打追平比數，不過獅隊4局下再由陳重廷敲出二壘安打追加2分。

5局下獅隊林安可、陳鏞基、潘武雄同局開轟，單局灌下4分，獅隊終場就以5分贏球。

 

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