中職／猛獅讓富邦苦吞5連敗　古林睿煬勇奪生涯首勝

統一獅隊今天以7:2擊敗富邦悍將，少年強投古林睿煬主投5局僅失1分，被打6安打，3保送，5次三振，生涯首勝入袋。
古林徹底封鎖富邦打線，而他速球也有145公里以上，甚至在危機時，對昔日投捕搭檔戴培峰飆出147公里球速，表現甚佳。
獅隊2局下發動雙盜壘先馳得點，3局上高國輝高飛犧牲打追平比數，不過獅隊4局下再由陳重廷敲出二壘安打追加2分。
5局下獅隊林安可、陳鏞基、潘武雄同局開轟，單局灌下4分，獅隊終場就以5分贏球。
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