警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

MLB／最快可飆169公里　世界火球男趕不上開幕

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-02 11:58:42
▲紅雀菜鳥Jordan Hicks成為今年最速火球男（圖／美聯社／達志影像）
紅雀菜鳥Jordan Hicks今年確定趕不上開季，不過他目前復原狀況良好，有機會在球季中回到陣中幫紅雀隊爭取佳績。

Jordan Hicks最快球速可飆出169公里約（105.1英哩），跟洋基隊守護神Aroldis Chapman一樣快，而他去年6月開刀，動了手肘韌帶置換手術，未來搞不好有機會飆出更快速球。

23歲的Hicks，2018年在大聯盟登板，去年6月因傷缺陣，29場出賽，2勝2敗，14救援成功。

 

NOWnews關鍵字
MLB

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀