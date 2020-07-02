MLB／最快可飆169公里　世界火球男趕不上開幕

紅雀菜鳥Jordan Hicks今年確定趕不上開季，不過他目前復原狀況良好，有機會在球季中回到陣中幫紅雀隊爭取佳績。Jordan Hicks最快球速可飆出169公里約（105.1英哩），跟洋基隊守護神Aroldis Chapman一樣快，而他去年6月開刀，動了手肘韌帶置換手術，未來搞不好有機會飆出更快速球。23歲的Hicks，2018年在大聯盟登板，去年6月因傷缺陣，29場出賽，2勝2敗，14救援成功。