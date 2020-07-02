中職／網紅控訴偷錢　樂天女孩甯亞發聲明反擊

Rakuten Girls成員甯亞（Mia）日前被網紅元元（吳婕安）爆料，指稱對方偷錢以及偷名牌包事件，元元不但公開兩人對話紀錄，還把事情始末公開，導致網友一片罵聲。

經過兩個月沉澱，甯亞選擇在臉書公開聲明：

對不起，這陣子的消失讓大家擔心了。





這段時間我持續的在反省自己做不好的地方，由於當初自己以為的好意所造成的誤會，對當事人深感到抱歉。有任何做錯的地方，我也不會逃避該承擔的責任。





而在整件事情的過程中，有許多不實的捏造，我沒有說過的話、沒有做過的事、被扭曲的事實⋯等等。這些不實的指控以及誤會所帶來的攻擊更擴及到我的家人。還有常常在半夜未命名的騷擾來電，甚至出現跟蹤行為都讓我害怕，同時也擔心家人的安危。種種的霸凌行為讓我飽受精神折磨，進而在家人的陪同下接受心理治療。





事發至今2個多月了，經過沈澱及思考，我想清楚，我應該為自己、為家人及相信我的人捍衛自己的權益及名譽，於是在與公司討論及律師的建議後，已在5/25日發出律師函，後續將交由律師處理。關於這些過往，我將不在這多做解釋。因為我深深體會到輿論所帶來的壓力及傷害，也不希望影響其他人。



