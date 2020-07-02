中職／網紅控訴偷錢　樂天女孩甯亞發聲明反擊

經過兩個月沉澱，甯亞選擇在臉書公開聲明：
對不起，這陣子的消失讓大家擔心了。
這段時間我持續的在反省自己做不好的地方，由於當初自己以為的好意所造成的誤會，對當事人深感到抱歉。有任何做錯的地方，我也不會逃避該承擔的責任。
而在整件事情的過程中，有許多不實的捏造，我沒有說過的話、沒有做過的事、被扭曲的事實⋯等等。這些不實的指控以及誤會所帶來的攻擊更擴及到我的家人。還有常常在半夜未命名的騷擾來電，甚至出現跟蹤行為都讓我害怕，同時也擔心家人的安危。種種的霸凌行為讓我飽受精神折磨，進而在家人的陪同下接受心理治療。
事發至今2個多月了，經過沈澱及思考，我想清楚，我應該為自己、為家人及相信我的人捍衛自己的權益及名譽，於是在與公司討論及律師的建議後，已在5/25日發出律師函，後續將交由律師處理。關於這些過往，我將不在這多做解釋。因為我深深體會到輿論所帶來的壓力及傷害，也不希望影響其他人。
謝謝大家，希望你們理解。謝謝這段時間你們的關心，謝謝家人朋友的陪伴，無論是批評、教導或是鼓勵，我都打從心裡的感謝，未來也會以此事件為戒，我會時刻警惕自己，小心謹慎、永遠保持善良、保持愛、嚴以律己，不會再讓愛我、關心我的人擔心難過。也謝謝大家花時間將這篇文字閱讀完，謝謝你們。