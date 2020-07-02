網球／增強競技心理　曾俊欣揪謝政鵬單車環半島

▲曾俊欣代表台灣前往烏克蘭出戰台維斯盃世界組一級升降賽。（圖／曾俊欣提供）

▲曾俊欣於球星防疫盃全排賽事中成功封王。（圖／中華民國網球協會提供）

▲曾俊欣挑戰單車環半島。（圖／曾俊欣提供）

八月將滿19歲的曾俊欣，在去年轉戰職業舞台後，持續擁有超齡的高水準表現。今年二月底在義大利Bergamo挑戰賽中挺進四強，並突破個人最佳排名；隨後三月代表台灣出戰台維斯盃，於單打賽事中擊敗生涯排名最高31名的對手；近期更在球星防疫盃全排賽事拍落許育修，收下冠軍。今年四月，曾俊欣還在吳東林的引薦之下接觸到競技運動心理學教授莊豔惠，期待能更加強化心理素質。今年二月底曾俊欣在義大利Bergamo挑戰賽中表現精彩，他自會外賽出發連勝五場，一直到單打四強賽才以6-4、3-6、6-7(5)惜敗大會第7種子、世界排名208的法國選手Enzo Couacaud。「我很喜歡義大利那場比賽的場地，可惜四強戰打得比較保守，沒有發揮完全。」雖然無緣單打決賽，不過這場比賽讓曾俊欣排名提升近30名，不僅突破300大關，更創下個人排名新高的272名。今年三月曾俊欣代表台灣前往烏克蘭參加台維斯盃世界組一級升降賽，曾俊欣在第一點單打面對生涯排名最高31的34歲老將Sergiy Stakhovsky，雖然首盤先以3-6讓出，但他隨即回穩，6-1、6-2連拿兩盤逆轉。面對大賽經驗豐富、又曾擊敗Roger Federer、Dominic Thiem等頂尖球員的對手， 曾俊欣不但絲毫不畏懼，甚至遇強則強。「第一盤還在摸索他的打法，不過因為只丟了一個發球局，所以還是覺得自己蠻有機會。他的球路很靈活，也比較聰明不會跟我硬碰硬，所以要更專注觀察，盡量讓他多移動，才能達到壓制的目的。」曾俊欣也提到，相較於去年的賽事，今年自己在體能以及發球穩定度都有明顯的進步，這也讓他在與高排名的選手較勁更能展現纏鬥力，藉此從中尋找得分機會。在曾俊欣手感正火燙時，新冠肺炎就來攪局，世界疫情漸趨嚴重使得比賽紛紛取消，不過也因為長時間待在台灣的緣故，曾俊欣「因禍得福」，在吳東霖的引薦下與競技運動心理學教授莊艷惠接觸，初期他每天都會透過通訊軟體與老師諮詢，透過提升心理素質的方式加強軟實力。「莊老師提供給我的幫助很多，因為我比賽常常會打得太過保守，她會運用專業帶我思考場上的細節，並以正面的態度幫助我找到解決問題的方式。」經過一段時間的諮商後，曾俊欣在6月初甫結束的球星防疫盃就收到很好的成效，第二週的男單決賽中他碰頭許育修，這是兩人繼三年前的全中運後再度對決，曾俊欣首盤以6-2拿下後，第二盤遭許育修以7-5扳回一城，不過決勝盤曾俊欣再度要回領先優勢，最終以6-2擊敗前一週稱王的許育修。疫情期間雖不能出國參賽，不過在「曾爸」曾育德的協助安排之下，曾俊欣參與許多不同領域的運動項目，除了每週三都會召集12人至員林運動公園踢足球之外，五月初更與楊宗樺、謝政鵬、駱建勛等網球好友們一同挑戰花蓮至高雄單車環半島，「一開始我以為是去度假的，想說應該蠻輕鬆，結果沒想到騎完第一天花蓮到台東的上坡路段後，我腳真的鐵掉了，完全沒力氣！」雖然騎車的路途中身體非常疲倦，不過拋開生理上的勞累，曾俊欣在心理上得到許多珍貴的收穫，他也特別提到， 「一路上的風景都蠻漂亮的，會覺得很放鬆、心情很舒暢，達到全面的紓壓後，我的頭腦變得比較清醒，也幫助我在球場上的思路更加清晰。」「這段時間算是給自己一次好好休息的機會，挑戰不同領域的項目、體驗不一樣的生活，也讓我得到許多特別的經驗。」因為疫情因素，影響到曾俊欣今年的目標，不過他不但沒有鬆懈，依舊積極提升球技以及體能，還擁有更加成熟的思考模式，並以正面的態度面對停賽，相信待復賽後，曾俊欣也將帶著超齡的球技及心態，勇於接受種種挑戰。