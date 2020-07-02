中職／狂飆148公里　文化強投姚杰宏伸卡球威力夠

文化大學投手姚杰宏今天到中職聯盟遞交報名表，宣布投入中職選秀，由於他球速、變化球都有一定水準，最快還能投出148公里速球，受到相當注目。
姚杰宏原本球速最快約138公里，不過經過黑山羊訓練中心幫忙下，他大四投出身手，最快飆出148公里，搭配原本就有的伸卡球與滑球，自然順利壓制對手。
此外，他也有加強變速球與指叉球等球種，未來有機會扛起先發重任。
姚杰宏將會參與2020年中華職棒二軍交流盃賽，他也入選大專明星隊，屆時球迷就可搶先目睹他的身手。
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